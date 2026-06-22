 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Spannende Aussichten auf Bundes-Schulpreis

Grundschule Kaltenwestheim Spannende Aussichten auf Bundes-Schulpreis

Wir fahren nach Berlin – so jubeln die Grundschulvertreter aus Kaltenwestheim. Am Dienstag wird hier ein Preis verliehen, um den die Schulgemeinschaft sich bewirbt.

Grundschule Kaltenwestheim: Spannende Aussichten auf Bundes-Schulpreis
1
Enni Dittmar (links) und Ella Schramm freuen sich mächtig auf die Reise nach Berlin – und auf den Preis, der am Dienstag mit in die Rhön gehen soll. Foto: Grundschule

Am Montag, 22. Juni, hat sich eine kleine Gruppe aus der Staatlichen Grundschule Kaltenwestheim, darunter die zwei Schülerinnen Enni Dittmar und Ella Schramm aus der Klasse 2, Katrin und Laura Mischorr sowie Monique Walter, auf den Weg nach Berlin gemacht. Dort findet am darauffolgenden Tag die Preisverleihung „alle für EINE WELT für alle“ statt – ein Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Reem Alabali Radovan, wird vor Ort sein. Die Preisverleihung kann sogar live am Dienstag, 23. Juni, ab 11 Uhr verfolgt werden, unter www.instagram.com/schulwettbewerb.

Nach der Werbung weiterlesen

Alle in Kaltenwestheim sind gespannt auf den Film, der die Schule vorstellt und im Mai hier unter Mitwirkung vieler Schülerinnen und Schüler von „maschinenraum.tv“ aus Berlin gedreht wurde und nun zu sehen ist.

Auch um den UNESCO-Schultitel haben sich die Rhöner beworben. Foto: Grundschule

Am Vorabend der Preisverleihung erwartet die Teilnehmerinnen ein Markt der Möglichkeiten mit interaktiven Angeboten der Partner des Wettbewerbs rund um die Themen der „Einen Welt“. Auch eine Gesprächsrunde „Junge Stimmen gegen Desinformation – Politik hört zu“ ist geplant.

„Die Fahrt zur Preisverleihung zum Schulpreis wird mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis, auf welches die kleine Schule in der Rhön sehr stolz ist“, sagt Katrin Mischorr.

Zu den Wettbewerbspunkten, die Kaltenwestheim eingebracht hat, gehört: Die Schule hat ihr Leitbild für nachhaltige Entwicklung in den Schulalltag überführt. Im Mittelpunkt stehen hier Klima- und Umweltschutz, demokratische Mitwirkung und ein respektvolles Miteinander. Fächerübergreifende Projekte – vom Cleanup-day über kreative Upcycling-Ideen bis hin zu gesundheits- und bewegungsfördernden Angeboten – sensibilisieren die Schüler für globale Herausforderungen und stärken ihr Verantwortungsbewusstsein. Welchen Preis die Kaltenwestheimer genau gewonnen haben, wird sich erst am Dienstag herausstellen.

Eltern-Taxis bleiben stehen – mit dem Rad geht es zur Schule. Auch das ist ein beitrag zur Umwelterhaltung. Foto: Iris Friedrich

Zu den regionalen Aktionen, an denen sich die Grundschule erst jüngst wieder beteiligt hatten, gehören „Schule läuft“ beim Rhöner Volkslauf oder auch das Stadtradeln. Beim Rhöner Volkslauf hatte die Kaltenwestheimer Grundschule sich zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz gesichert. Mit jeder Menge Herzblut, Ausdauer und flinken Beinen sammelten die Kinder aus Kaltenwestheim Kilometer um Kilometer für ihre Schule. Dass dieser Doppelsieg kein Zufall ist, zeigt der starke Zusammenhalt der Schulgemeinschaft in der Grundschule Kaltenwestheim. Denn nicht nur die Kinder, auch Eltern, Geschwister und Freunde unterstützten die Aktion tatkräftig und trugen dazu bei, dass das Punktekonto der Grundschule ordentlich gefüllt wurde. Der Wanderpokal kehrte damit zurück nach Kaltenwestheim.

Eine Gemeinschaft, die bewegungsstark ist, aber auch musisch begabt. Foto: Iris Friedrich

Mit einer beeindruckenden Beteiligungsquote bewiesen die Kinder, Eltern und Lehrer aus Kaltenwestheim, dass ihre Schule das pulsierende Herz der Gemeinde ist. „Jeder gelaufene Kilometer war nicht nur ein Punkt für die Wertung, sondern auch ein Bekenntnis zum Schulstandort“, so verstehen die Akteure ihre Bemühungen. Diese Grundschule sei kein bloßer Punkt in einer Statistik – sie ist ein Ort, an dem junge Talente gefördert werden und an dem das dörfliche Leben zusammenkommt, heißt es in einer Mitteilung. „ Ein riesiges Dankeschön gilt allen Läuferinnen und Läufern, die für ihre Schule alles gegeben haben. Dieser Pokal gehört dem ganzen Dorf.“ Es wurde nicht nur ein Rennen gewonnen, „sondern auch ein wichtiges Zeichen für eure Zukunft gesetzt.“ Auch die Preisverleihung in Berlin reiht sich in diese Agenda ein.