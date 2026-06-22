Grundschule Kaltenwestheim: Spannende Aussichten auf Bundes-Schulpreis

Eine Gemeinschaft, die bewegungsstark ist, aber auch musisch begabt. Foto: Iris Friedrich

Mit einer beeindruckenden Beteiligungsquote bewiesen die Kinder, Eltern und Lehrer aus Kaltenwestheim, dass ihre Schule das pulsierende Herz der Gemeinde ist. „Jeder gelaufene Kilometer war nicht nur ein Punkt für die Wertung, sondern auch ein Bekenntnis zum Schulstandort“, so verstehen die Akteure ihre Bemühungen. Diese Grundschule sei kein bloßer Punkt in einer Statistik – sie ist ein Ort, an dem junge Talente gefördert werden und an dem das dörfliche Leben zusammenkommt, heißt es in einer Mitteilung. „ Ein riesiges Dankeschön gilt allen Läuferinnen und Läufern, die für ihre Schule alles gegeben haben. Dieser Pokal gehört dem ganzen Dorf.“ Es wurde nicht nur ein Rennen gewonnen, „sondern auch ein wichtiges Zeichen für eure Zukunft gesetzt.“ Auch die Preisverleihung in Berlin reiht sich in diese Agenda ein.