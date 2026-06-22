Grundschule Kaltenwestheim: Spannende Aussichten auf Bundes-Schulpreis

Am Montag, 22. Juni, hat sich eine kleine Gruppe aus der Staatlichen Grundschule Kaltenwestheim, darunter die zwei Schülerinnen Enni Dittmar und Ella Schramm aus der Klasse 2, Katrin und Laura Mischorr sowie Monique Walter, auf den Weg nach Berlin gemacht. Dort findet am darauffolgenden Tag die Preisverleihung „alle für EINE WELT für alle“ statt – ein Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Reem Alabali Radovan, wird vor Ort sein. Die Preisverleihung kann sogar live am Dienstag, 23. Juni, ab 11 Uhr verfolgt werden, unter www.instagram.com/schulwettbewerb.