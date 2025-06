Grundschule Kaltenwestheim: Schule will Bundes-Sieger werden

Chance durch Online-Voting

Beim Energiesparmeister-Wettbewerb haben sich in diesem Jahr bundesweit knapp 450 Schulen beworben. Als Landessieger von Thüringen wetteifert nun die Grundschule Kaltenwestheim im Online-Voting mit den Preisträgern der anderen 15 Bundesländer um den Bundessieg. Bis zum 17. Juni kann abgestimmt werden. Gelingt es der Schule, Bundessieger zu werden, winken weitere 2500 Euro Preisgeld. Die Preisverleihung für alle Siegerschulen findet am 27. Juni im Bundesumweltministerium in Berlin statt.