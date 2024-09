Darauf hatten die Kinder schon sehnsüchtig gewartet: Das von ihrem Hausmeister Andreas Matz mit geschickten Händen gebaute Spielschiff im oberen Teil des Pausenhofes wollte endlich erobert werden. Den Sturm aufs Schiff – und seine Taufe, bei dem unter den Namensvorschlägen der Kinder das „Geisterschiff“ gewonnen hatte – verband die Schule mit der Entgegennahme einer Auszeichnung: Die Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservates Rhön vergab den Titel „Biosphären-Schule“ an die Bildungseinrichtung. Dafür hatte das Schulkollektiv natürlich im Vorfeld so einiges getan, beschrieb Sandra Heine von der Reservatsverwaltung: In drei von fünf Segmenten hatte die Schule schon gepunktet, weiteres darf gern folgen. Bei baulichen Dingen, bei Umweltschutz und Recycling sowie beim sozialen Engagement in der Region waren die Kaltenwestheimer schon jetzt Spitze.