Pünktlich vor dem ersten Adventswochenende übergab die Firma Identica Wentorf GmbH aus Kaltensundheim den Schülerinnen und Schülern, aber auch dem Team der Staatlichen Grundschule Kaltenwestheim eine süße Überraschung. Alle Kinder, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Mitarbeiter durften sich über einen Schokoladen-Adventskalender freuen. Mit leuchtenden Augen und voller Vorfreude starteten die Schülerinnen und Schüler damit in die Adventszeit, in der noch so mancher Höhepunkt ansteht. Neben dem täglichen Adventslesen und der „Waestemer Dorfweihnacht“, welche durch einen Programmbeitrag der Schule unterstützt wurde, fahren die Kinder in das Meininger Theater zum „Lebkuchenmann“ und werden vor den Ferien eine große Weihnachtsgala mit buntem Programm veranstalten.