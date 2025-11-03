Zum zweiten Mal nahm die Staatliche Grundschule Kaltenwestheim am Aktionstag Klima-Welt teil, welcher immer am 31. Oktober stattfindet – aufgrund des Feiertages in Kaltenwestheim schon einen Tag vorher. Trotz Regens ließen es sich die Schüler nicht nehmen, teilzunehmen. Der Schulweg konnte entweder zu Fuß, mit Rad oder Schulbus bewältigt werden. Elterntaxis sollten vermieden werden. So wurde nicht nur die Schulumgebung wesentlich sicherer, sondern gleichzeitig Umwelt und Geldbeutel geschont. Mit vielfältigen Aktionen werden die Nachhaltigkeitsziele der Biosphären- und Umweltschule aus Kaltenwestheim regelmäßig in den Alltag eingebunden. Ziel ist es nun, möglichst häufig auf den privaten Bring- und Abholservice zu verzichten. Die Bewegung am Morgen ist gesund und fördert die Konzentration für aufmerksames Lernen.