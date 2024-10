Grundschule Kaltenwestheim: Macht schlau: Zimmer voller Spiele

Hortkoordinatorin Monique Walter und Katrin Mischorr, Schulleiterin der Grundschule Kaltenwestheim, haben sich an dem diesjährigen Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielzimmer in ihrer Schule vorstellen. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 200 Gewinner in allen 16 Bundesländern.