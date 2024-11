Grundschule Kaltenwestheim: Leid in der Welt etwas mindern

Die Staatliche Grundschule Kaltenwestheim unterstützt die Kleiderteil-Aktion „Meins wird Deins“ . Zahlreiche sehr gut erhaltene Kleidungsstücke wurden von den Kindern der Grundschule für die Aktion „Jeder kann Sankt Martin sein“ gespendet und in zwei großen Paketen an die „aktion hoffnung“ im Bistum Augsburg verschickt. Damit unterstützen sie die Aktion dieses Vereins und des Kindermissionswerks Die Sternsinger. Die Erlöse aus der Aktion kommen in diesem Jahr der Arbeit von „Benposta“ in Kolumbien zugute. Das Projekt bietet Kindern und Jugendlichen, die zum Beispiel aufgrund von Gewalt oder Vernachlässigung nicht bei ihren Familien leben können, die Möglichkeit, in einer familiären Gemeinschaft aufzuwachsen.