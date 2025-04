Grundschule Kaltenwestheim: Für kleine Detektive und große Verdrehungskünstler

Wer ist die Town & Country-Stiftung, die diese Geschenke mitbrachte? In Kooperation mit dem Verein Nationale Naturlandschaften widmet sich die Stiftung verstärkt der Umweltbildung und bezieht Kindereinrichtungen in allen Bundesländern in Naturprojekte ein. Diese Förderprojekte werden durch das Botschafter-Netzwerk der Town & Country-Stiftung in die Regionen getragen. Mit dem Themenjahr „WasserWelten“ werden 190 Projekte umgesetzt. In einem Zeitraum von über vier Jahren wird die Stiftung damit über 17 000 Kinder erreicht haben.