Eine Woche lang hatten sie geübt, geprobt und geschwitzt, um die anderthalbstündige „Baldini-Show“ gemeinsam mit den Artisten und Pädagogen des gleichnamigen Zirkus einzustudieren – die Grundschüler der „Andreas Fack“-Schule konnten dank der großartigen finanziellen Unterstützung aus der Region etwas völlig Neues kennenlernen. Die Erst- bis Viertklässler traten nun selbst als Clowns, Akrobaten, Seiltänzer, Trapezkünstler und mit Jonglage auf und wuchsen dabei über sich selbst hinaus. Dranbleiben und merken, wie man sich dabei persönlich entwickelt, Mut und Kraft bekommt – das war nur eines der Ziele, die das Projekt verfolgte. Was auch gelang: Schulleiterin Marion Scheidler und ihre Kollegen staunten darüber, wie sich das Können und die Teamarbeit der Kinder im Laufe dieser Woche immer mehr perfektionierten. Aber auch die Kaltennordheimer Lehrer und Erzieher selbst bekamen von Zirkusdirektor Rocky Krämer großes Lob für ihr Mittun.