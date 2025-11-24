Grundschule Kaltennordheim: Lesekönigin und -prinzessin gekrönt

„Vorlesen spricht Deine Sprache“ – so lautet das Motto des diesjährigen bundesweiten Vorlesetages und so hieß es am vergangenen Freitag auch an der Grundschule Kaltennordheim. Dafür hatte man einen Schriftsteller aus der Region eingeladen – Jürgen Körber aus dem nicht weit entfernten Weilar. Dieser stellte in eindrucksvoller Weise seine Arbeit als Autor vor, las aus seinen Büchern und gab den Kindern viele Tipps zum Schreiben. Märchenrätsel, die Jürgen Körber den Kindern aufgab, sorgten für besonderen Spaß. Aber noch ein Gast war an diesem Tag in der Schule: Ortsteilbürgermeister Stephan Heym, der schon seit vielen Jahren mit in der Jury beim Wettbewerb um den Lesekönig sitzt.