Grundschule Kaltennordheim: Lesekönigin und -prinzessin gekrönt

Beim Vorlesetag an der Grundschule „Andreas Fack“ Kaltennordheim wurden Lesen und Vorlesen ganz groß geschrieben. Es gibt hier nun zwei Vorlese-Majestäten: Ida und Mina.

Jürgen Körber aus Weilar ist ein Rhöner Autor und las nicht nuraus seinen Büchern vor, sondern gab auch Tipps zum Schreiben und hatte spannende Quizfragen mitgebracht. Foto: privat

„Vorlesen spricht Deine Sprache“ – so lautet das Motto des diesjährigen bundesweiten Vorlesetages und so hieß es am vergangenen Freitag auch an der Grundschule Kaltennordheim. Dafür hatte man einen Schriftsteller aus der Region eingeladen – Jürgen Körber aus dem nicht weit entfernten Weilar. Dieser stellte in eindrucksvoller Weise seine Arbeit als Autor vor, las aus seinen Büchern und gab den Kindern viele Tipps zum Schreiben. Märchenrätsel, die Jürgen Körber den Kindern aufgab, sorgten für besonderen Spaß. Aber noch ein Gast war an diesem Tag in der Schule: Ortsteilbürgermeister Stephan Heym, der schon seit vielen Jahren mit in der Jury beim Wettbewerb um den Lesekönig sitzt.

Sie gehören zu jenen, die sich trauten, ihren Schulkameraden und der Jury im Wettbewerb vorzulesen. Foto: privat

Marion Scheidler begrüßte als Schulleiterin in Vertretung zu diesem Wettbewerb alle Schülerinnen und Schüler und wünschte den Vorlesekandidaten viel Erfolg. Aus der Klasse 2 nahmen Luca, Mina, Raphael und Melina teil, aus der Klasse 3 Florentine und Nelio, aus der Klasse Florentine J. und Ida.

Ida (links) und Mina sind die Vorlese-Majestäten: Königin und Prinzessin. Foto: privat

Spannende Geschichten waren es, die alle Kandidaten vorlasen – ausdrucksvoll, fließend, begeistert, voller Mimik und Gestik. Die Zuhörer staunten nur so, welche Lesetalente es an ihrer Schule gibt.

Autor, Leseprinzessin Mina, Ortsteilbürgermeister und amtierende Schulleiterin. Foto: privat

Die Schüler der 2. Klasse hatten fünf Minuten Zeit, einen geübten Text vorzutragen. Die Größeren aus den Klassen 3 und 4 hatten jeweils drei Minuten Zeit, einen geübten beziehungsweise ungeübten Text vorzulesen. Am Ende gab es die Auszeichnungen für die Leseprinzessin – Mina Hartmann aus der Klasse 2 – sowie für die Lesekönigin Ida Denner aus der Klasse 4.

Eine goldene Krone für Ida, die Lesekönigin. Foto: privat

Beide bekamen ihre Kronen und ein tolles Buch obendrein. Eine Tüte voller Überraschungen gab es für alle, die sich getraut hatten, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Der Vorlesetag ist an der Grundschule Kaltennordheim seit vielen Jahren eine feste Größe im Schuljahr. Keine Frage: Die Aula der Schule war anlässlich des Wettbewerbes mit Büchern und Plakaten wieder sehr schön geschmückt und ausgestaltet.