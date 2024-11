Grundschule Kaltennordheim: Eintauchen in die Welt der Bücher

Einen besonderen Tag erlebte die Grundschule am vergangenen Freitag: Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages gab es hier das spannende Finale für die Wahl der Leseprinzessin oder des Leseprinzen (Zweitklässler) und der Lesekönigin oder des Lesekönigs (Dritt- und Viertklässler). Unter dem Motto „Lesen schafft Zukunft“ versammelten sich Schüler und Lehrer, um die Leseleistungen der Dritt- und Viertklässler sowie der Zweitklässler zu feiern. In einer Ansprache betonte die Schulleiterin den Wert des Lesens für die Entwicklung der Kinder. „Lesen öffnet Türen zu neuen Welten und Möglichkeiten“, inspirierte Mareike Schubert – und sie las natürlich den Kindern auch etwas vor. In der Jury des folgenden Wettbewerbs saßen neben ihr auch Bürgermeister Erik Thürmer und Lehrerin Marion Scheidler. Gemeinsam hatten sie die schwierige Aufgabe, die besten Vorleser der Grundschule zu küren. Die Schüler hatten sich in den Wochen zuvor intensiv vorbereitet, ihre Lieblingsgeschichten ausgewählt und ihre Lesefähigkeiten geübt. Vincent Dittmar, Nelio Rooinasie, Florentine Zehner und Alwin Beck vertraten die 2. Klasse. Till Eitze, Emil Naujoks und Magdalena Köhler traten für die 4. Klasse an. Aus der 3. Klasse stellten sich Merle Eisenbach, Ida Denner und Florentine Jahn dem Wettbewerb.