Was für ein Tag für die Staatliche Grundschule Jüchsen: „Wir stehen heute hier, nachdem unser Schulhof und ein Teil des Gebäudes eine aufregende Verwandlung hinter sich gebracht haben. Aus einer Baustelle ist ein Ort geworden, wo Lernen auch im Freien Spaß macht und Pausen zum Treffpunkt zum entdecken, spielen und erholen werden“, sagte Schulleiterin Anke Jäger am Freitag voller Freude anlässlich der Einweihung des neu gestalteten Außenbereichs der Grabfelder Bildungseinrichtung im Beisein von Schülern, Lehrern, Eltern Vertretern des Landratsamtes, der am Bau beteiligten Firmen und vielen Gästen.