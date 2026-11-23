Anlässlich des alljährlichen bundesweiten Vorlesetags lud die Grundschule Jüchsen jüngst ehemalige Kolleginnen zum gemeinsamen Vorlesen ein. Bevor es in die Klassenräume ging, startete der Vormittag mit einem gemütlichen Frühstück mit Kaffee und Gebäck. Dieses hatten die Hortkinder bereits am Vortag extra hierfür gebacken. Anschließend besuchten die Vorleser die einzelnen Klassen und nahmen die Schüler mit in spannende Geschichtenwelten. Dazu gehörten Irmtraud Spieß, ehemalige Lehrerin, Cornelia Schneider, ehemalige Horterzieherin und Karin Dehling, ehemalige Förderlehrerin. Die Kinder hörten mit großer Begeisterung zu und genossen die besondere Stunde. Bei den Viertklässlern etwa stand das „Klassenschlamassel – wie wir die grüne Wurst einfingen“ von Timm Milan im Fokus: Zum Glück klärt sich im Verlauf der Geschichte der Schlamassel bald auf und es wird doch noch so richtig lustig.