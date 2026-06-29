Bei sommerlichen Höchsttemperaturen von über 30 Grad hat der Dorfladen Judenbach am Freitag für eine eiskalte Überraschung gesorgt: Jens Kaufmann, Inhaber des Dorfladens, spendierte den 71 Schülerinnen und Schülern der Grundschule Judenbach sowie dem gesamten Lehrerkollegium eine bunte Auswahl an Eis. Eine willkommene Erfrischung an einem der heißesten Tage des Jahres. Strahlende Gesichter und begeisterte Rufe gab es, als die kühle Überraschung zur Hofpause für einen besonderen Moment sorgte.