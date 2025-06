Mit kreativen Wandertagen zu heimischen Zielen wie dem Rasdorfer Spielplatz, dem Zitters-Spielplatz und dem Rockenstuhl lernten die Kinder nicht nur ihre Heimat besser kennen, sondern erfuhren auch in der Natur, was Gemeinschaft bedeutet. „Ich habe gelernt, dass man zusammenhalten muss und gemeinsame Aktivitäten in der Natur die Gruppe stärken“, fasste Marvin Wehner aus Wiesenfeld seine Erfahrung zusammen.