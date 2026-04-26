In der Grundschule Friedrich Schiller in Zella-Mehlis werden die Besucher mit einem Auftritt der Akkordeon-Spieler aus der Gruppe von Sabine Kaufmann begrüßt. Im Halbkreis stehen Schüler und Eltern um die Musiker herum und feuern an. Weiteres Jubeln schwillt an, als Schulleiterin Katrin von Fintel nach dem Auftritt das Laken von einem großen Gegenstand zieht und damit feierlich den Tischkicker enthüllt, den der Förderverein der Grundschule gespendet hat. Die Freude der Kinder ist spürbar, der Tischkicker wird an diesem Tag nicht ungenutzt bleiben.