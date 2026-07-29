Grundschule Frankenheim: Wie vielfältig sind Hortferien?

Grundschule FrankenheimWie vielfältig sind Hortferien?
Desideria Colleen Maul 29.07.2026 - 11:50 Uhr
Das Hort-Ferienprogramm an der Staatlichen Grundschule Frankenheim war ein regelrechtes Abenteuer. Spaß und Wissen brachte es – und eine neue Kooperation.
Mit viel Bewegung, guter Laune und abwechslungsreichen Aktivitäten starteten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Frankenheim in die Sommerferien. Unter dem Motto „Sport und Bewegung“ stand in der ersten Ferienwoche die Freude an gemeinsamer Aktivität im Mittelpunkt. In Frankenheim erwartete die Kinder ein vielseitiges Programm. Neben einem Ausflug zum Minigolfplatz, einem Besuch auf dem Spielplatz und Spielen in der Turnhalle stand auch ein Selbstverteidigungskurs auf dem Plan. Dabei lernten die Kinder auf spielerische Weise, wie wichtig Selbstbewusstsein und ein sicherer Stand sind. Anhand des anschaulichen „Ameisen- und Elefanten-Beispiels“ erfuhren sie, dass es nicht auf die Körpergröße ankommt, sondern auf eine stabile Haltung und das richtige Auftreten – denn ein großer Elefant lässt sich nicht so einfach aus dem Gleichgewicht bringen wie eine kleine Ameise. Und jeder kann ein Elefant sein.
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Bei einer fröhlichen Zumba-Einheit konnten sich die Kinder zur Musik auspowern und ihre Freude an Bewegung entdecken. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Schwimmbads Kaltennordheim, bei dem neben dem Schwimmen vor allem Spiel, Spaß und das Miteinander im Vordergrund standen. Ein besonderer Dank gilt dem Bürgermeister von Frankenheim, Alexander Schmitt, der die Kosten für die Minigolfbahn übernommen und den Kindern damit unvergessliche Erlebnisse ermöglicht hat.
In der zweiten Woche drehte sich alles um das Thema „Rettungskräfte“. Die Schüler erhielten spannende Einblicke in die Arbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht und Polizei und konnten viele Aufgaben nicht nur beobachten, sondern selbst ausprobieren. Den Auftakt machte ein Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenheim. Dort lernten die Kinder das Gerätehaus kennen und erhielten einen Einblick in die vielfältige Ausrüstung der Feuerwehr. Helme und weitere Schutzkleidung durften anprobiert und zahlreiche Einsatzgeräte aus nächster Nähe betrachtet werden. Ein besonderes Highlight war natürlich das Feuerwehrfahrzeug, in dem die Kinder Platz nehmen und einen Blick in das Innere werfen konnten.
Anschließend ging es zum DRK in Meiningen, wo die Schüler den Rettungsdienst näher kennenlernten. Mit großer Begeisterung ließen sie sich gegenseitig ein EKG schreiben, ihre Sauerstoffsättigung messen und erfuhren, wofür Halskrausen im Einsatz verwendet werden. Außerdem konnten sie den Rettungswagen sowohl im Fahrerbereich als auch im Patientenraum ausführlich erkunden und viele Fragen rund um die Arbeit des Rettungsdienstes stellen.
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch bei der Wasserwacht Meiningen. Nach einer Vorstellung der Rettungsausrüstung und des Einsatzbootes ging es an und auf die Werra. Die Kinder durften sich im Stand-up-Paddling ausprobieren, das Rettungskajak kennenlernen und simulierte Wasserrettungen beobachten. Dabei erfuhren sie, wie wichtig Teamarbeit, schnelle Entscheidungen und eine gute Ausbildung bei Einsätzen am Wasser sind. Auch nach den Ferien bietet die Wasserwacht jeden Mittwoch Schnupperkurse im Schwimmbad „Rohrer Stirn“ an.
Zum Abschluss der Woche besuchten die Schüler die Polizeiinspektion Meiningen. Herr Weyh, Frau Irmer und Frau Bachmann ermöglichten den Kindern einen abwechslungsreichen Einblick in den Polizeialltag. Gemeinsam wurde die Schutzkleidung und Ausrüstung der Beamten vorgestellt, Fingerabdrücke wurden genommen und erklärt, wie diese kategorisiert und in einer Datenbank erfasst werden. Außerdem durften die Kinder einen Blick in die Gewahrsamszelle werfen und natürlich auch die Polizeifahrzeuge aus nächster Nähe kennenlernen.
Ein großer Dank gilt sämtlichen Rettungskräften, die die Kinder in ihrer zweiten Ferienwoche besuchen durften, die sich ehrenamtlich und kostenfrei um die Kinder kümmerten.
In der dritten Woche des Ferienprogramms der Staatlichen Grundschule Frankenheim drehte sich alles um das Thema Berufe. Die Schüler erhielten spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder und konnten Unternehmen aus der Region hautnah kennenlernen.
Zu Beginn der Woche besuchten die Kinder die Drott GmbH & Co. KG in Simmershausen. Der Geschäftsführer nahm sich viel Zeit, um den Schülern den Weg des Holzes von der Anlieferung bis zum fertigen Produkt zu zeigen. Gemeinsam erkundeten sie die einzelnen Arbeitsschritte – vom Schälen, Schneiden und Hobeln bis hin zum Lackieren. Auch die Trocknungsräume durften besichtigt werden. Zum Abschluss sorgte eine kleine süße Überraschung für strahlende Gesichter.
Der Dienstag stand ganz im Zeichen des spielerischen Lernens. Bei einem Berufequiz konnten die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen. Ein Kreuzworträtsel sowie ein Berufe-ABC regten dazu an, sich mit den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen und Tätigkeiten auseinanderzusetzen.
Ein weiteres Highlight war der Besuch der Agrargenossenschaft Reichenhausen. Dort durften die Kinder landwirtschaftliche Fahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen und sogar in Bagger, Traktoren und weitere Maschinen einsteigen. Anschließend ging es in den Stall zu den Kühen und Kälbern. Die Begeisterung der Kinder war so groß, dass der Geschäftsführer anbot, den Besuch künftig jedes Jahr zu wiederholen – ein Angebot, über das sich alle sehr freuten.
Am Donnerstag wurden die Schüler selbst kreativ. Unter dem Motto „Mein Traumberuf“ malten sie ihre Berufswünsche und tauschten sich darüber aus, welche Ziele und Träume sie für ihre Zukunft haben und auch, welche neuen Berufe es in der Zukunft irgendwann geben könnte.
Den Abschluss der Themenwoche bildete am Freitag der Besuch der Wurstmanufaktur Frankenheim. Ausgestattet mit entsprechender Schutzkleidung, erhielten die Kinder einen umfassenden Einblick in die Produktion. Sie besichtigten die Arbeitsbereiche, darunter auch die Packstation, und erfuhren, welche Schritte notwendig sind, bis die fertigen Produkte im Verkauf landen. Zum Abschluss durfte natürlich auch eine Verkostung nicht fehlen, die bei allen großen Anklang fand.
Mit den abwechslungsreichen Themenwochen konnten die Schüler nicht nur ihre Ferien aktiv gestalten, sondern auch viele neue Erfahrungen sammeln, spannende Berufe kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen verschiedenster Einrichtungen werfen. Die Staatliche Grundschule Frankenheim bedankt sich herzlich bei allen Unternehmen, Institutionen, Vereinen und ehrenamtlichen Helfern, die das Ferienprogramm mit ihrem Engagement unterstützt und den Kindern unvergessliche Erlebnisse ermöglicht haben. Durch die große Hilfsbereitschaft und Offenheit aller Beteiligten wurde das Ferienprogramm zu einem vollen Erfolg und wird den Kindern sicherlich noch lange in schöner Erinnerung bleiben.