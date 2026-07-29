Grundschule Frankenheim: Wie vielfältig sind Hortferien?

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Agrargenossenschaft Reichenhausen. Dort durften die Kinder landwirtschaftliche Fahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen und sogar in Bagger, Traktoren und weitere Maschinen einsteigen. Anschließend ging es in den Stall zu den Kühen und Kälbern. Die Begeisterung der Kinder war so groß, dass der Geschäftsführer anbot, den Besuch künftig jedes Jahr zu wiederholen – ein Angebot, über das sich alle sehr freuten.

Am Donnerstag wurden die Schüler selbst kreativ. Unter dem Motto „Mein Traumberuf“ malten sie ihre Berufswünsche und tauschten sich darüber aus, welche Ziele und Träume sie für ihre Zukunft haben und auch, welche neuen Berufe es in der Zukunft irgendwann geben könnte.

Ferienkinder zu Gast bei den Bauern – es war so interessant, dass man weitere solche Besuche verabredete. Foto: privat

Den Abschluss der Themenwoche bildete am Freitag der Besuch der Wurstmanufaktur Frankenheim. Ausgestattet mit entsprechender Schutzkleidung, erhielten die Kinder einen umfassenden Einblick in die Produktion. Sie besichtigten die Arbeitsbereiche, darunter auch die Packstation, und erfuhren, welche Schritte notwendig sind, bis die fertigen Produkte im Verkauf landen. Zum Abschluss durfte natürlich auch eine Verkostung nicht fehlen, die bei allen großen Anklang fand.

Mit den abwechslungsreichen Themenwochen konnten die Schüler nicht nur ihre Ferien aktiv gestalten, sondern auch viele neue Erfahrungen sammeln, spannende Berufe kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen verschiedenster Einrichtungen werfen. Die Staatliche Grundschule Frankenheim bedankt sich herzlich bei allen Unternehmen, Institutionen, Vereinen und ehrenamtlichen Helfern, die das Ferienprogramm mit ihrem Engagement unterstützt und den Kindern unvergessliche Erlebnisse ermöglicht haben. Durch die große Hilfsbereitschaft und Offenheit aller Beteiligten wurde das Ferienprogramm zu einem vollen Erfolg und wird den Kindern sicherlich noch lange in schöner Erinnerung bleiben.