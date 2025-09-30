Grundschule Frankenheim: Schulsport erreicht alle Kinder

Im Rahmen der Europäischen Woche des Sports, die vom 23. bis 30. September lief, hat die Grundschule Frankenheim am bundesweiten Grundschulwettbewerb „Jugend trainiert“ teilgenommen und damit ein starkes Signal für die Bedeutung des Schulsports gesetzt. Unter dem Motto „It’s time to #BeActive“ nahmen die Schüler begeistert an den fünf Wettbewerbsaufgaben – Hockwenden, Weitsprung-Staffel, Luftballon-Spiel, Teppichfliesen-Staffel und Seil-Schwingen – teil. Mit Freude, Teamgeist und Bewegung konnten die Kinder erfahren, dass Schulsport nicht nur fit hält, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärkt.