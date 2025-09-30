Grundschule Frankenheim: Schulsport erreicht alle Kinder

Freude, Teamgeist und Bewegung Foto: Josef Wilhelm

„Schulsport ist der einzige Sport, der wirklich alle Kinder erreicht. Bewegung schafft Gesundheit, Selbstbewusstsein und Zusammenhalt – Werte, die für die persönliche Entwicklung von Kindern und für eine aktive Gesellschaft unverzichtbar sind. Deswegen braucht es auch mehr Schulsport!“, betont Sportlehrer Josef Wilhelm. Sport und insbesondere der Sportunterricht leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft: Sie fördern nicht nur körperliche Fitness, sondern auch Fairness, Respekt, Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit. Eigenschaften, die Kinder über den Sport hinaus in Schule, Familie und Gesellschaft tragen, betont er.