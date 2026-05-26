Grundschule Frankenheim: Neue Gegner gesucht

Tor-Bild mit Siegern. Foto: Grundschule Frankenheim

Im 14-tägigen Rhythmus trainieren die Kinder der Grundschule Frankenheim in ihrer Handball-Arbeitsgemeinschaft. Unter der Leitung von Trainerin Sabine Abe erlernen die Kinder Wurf-, Pass- und Fangtechniken. Neben dem Koordinationstraining, stehen Ausdauerübungen und eine vielseitige motorische Ausbildung auf dem Plan. Das Hauptziel der AG: Der Sport soll Spaß machen und das Selbstvertrauen der Kinder stärken. „Die Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Monaten enorm viel gelernt und sollten ihre Leistungen endlich auch einmal zeigen dürfen“, erklärt Trainerin Sabine Abe. Mit großem persönlichen Engagement setzte die Trainerin daher alle Hebel in Bewegung, um ein echtes Auswärtsspiel gegen eine Vereinsmannschaft zu organisieren.