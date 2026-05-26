Grundschule Frankenheim: Neue Gegner gesucht

Die Handball-AG der Grundschule Frankenheim hat ihr allererstes Freundschaftsspiel bestritten. In einem packenden Match gegen ESV Lok Meiningen zeigten die Viertklässler eine herausragende Teamleistung und belohnten sich mit einem deutlichen Sieg.
Ein Triumph mit Herzblut: Die Frankenheimer Grundschüler siegen bei ihrem allerersten Handball-Freundschaftsspiel. Jetzt werden neue Gegner gesucht.
Die Handball-AG der Grundschule Frankenheim hat ihr allererstes Freundschaftsspiel bestritten. In einem packenden Match gegen ESV Lok Meiningen zeigten die Viertklässler eine herausragende Teamleistung und belohnten sich mit einem deutlichen Sieg.
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Im 14-tägigen Rhythmus trainieren die Kinder der Grundschule Frankenheim in ihrer Handball-Arbeitsgemeinschaft. Unter der Leitung von Trainerin Sabine Abe erlernen die Kinder Wurf-, Pass- und Fangtechniken. Neben dem Koordinationstraining, stehen Ausdauerübungen und eine vielseitige motorische Ausbildung auf dem Plan. Das Hauptziel der AG: Der Sport soll Spaß machen und das Selbstvertrauen der Kinder stärken. „Die Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Monaten enorm viel gelernt und sollten ihre Leistungen endlich auch einmal zeigen dürfen“, erklärt Trainerin Sabine Abe. Mit großem persönlichen Engagement setzte die Trainerin daher alle Hebel in Bewegung, um ein echtes Auswärtsspiel gegen eine Vereinsmannschaft zu organisieren.
Schließlich war es so weit: Die Frankenheimer Delegation reiste in die Meininger Reinhard-Kupietz-Halle, um sich mit dem Nachwuchs des ESV Lok Meiningen zu messen Die Aufregung auf beiden war riesig.
Kein Wunder, schließlich bedeutete die Partie für die Spieler beider Mannschaften das allererste Match gegen ein fremdes Team überhaupt.
Doch mit dem Ertönen der Schiedsrichterpfeife war das Lampenfieber wie weggeblasen. Die Frankenheimer Viertklässler schalteten sofort in den Wettkampfmodus und konzentrierten sich voll auf das Spielgerät.
Was die Zuschauer in der Folge zu sehen bekamen, war Jugendhandball auf beachtlichem Niveau. Die AG-Kinder überzeugten durch blitzschnelle Spielzüge, eine hohe Laufbereitschaft und – was letztlich den Ausschlag gab – eine hervorragende Teamfähigkeit. Jeder kämpfte für jeden.
Ein großes Dankeschön richteten die Frankenheimer an Trainerin Silke Hanke vom ESV Lok Meiningen für die Einladung und die hervorragende Organisation. Die Gastfreundschaft soll nicht ungewürdigt bleiben: Die Grundschule Frankenheim möchte sich schon bald revanchieren und die Meininger zu einem gemütlichen Heimspiel auf das Frankenheimer Parkett einladen.
Nach diesem erfolgreichen Auftakt sind die Frankenheimer AG-Kinder hungrig auf neue Herausforderungen. Die Mannschaft möchte ihr Können gerne weiter ausbauen und sucht nach weiteren Gegnern für Freundschaftsspiele. Interessierte Schulen oder Vereinsmannschaften können sich für eine Kontaktaufnahme direkt an die Grundschule Frankenheim wenden.