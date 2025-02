Grundschule Frankenheim: Neu im Klassenzimmer: Xylophon und Co.

Am besten klingt’s, wenn sie im Einsatz sind! Foto: Stefanie Löppen

Wer sich selbst ein Bild von den neuen Instrumenten machen möchte, hat am Tag der offenen Tür der Grundschule Frankenheim am 21. März Gelegenheit dazu. Ulla Goerge wird auch zu dieser Gelegenheit die Instrumente in das Programm einbinden und zeigen, wie sie den Unterricht bereichern. Neben musikalischen Darbietungen erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm, das die verschiedenen Bereiche des Schullebens vorstellt. „Ein Besuch lohnt sich!“, heißt es von Stefanie Löppen vom Förderverein.