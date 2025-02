Grundschule Frankenheim: Durch Zusammenhalt zum Erfolg

Eine Turnhalle gehört zur Schule dazu. Foto: privat

Bereits geführte Gespräche in Richtung Kooperationen und einer erweiterten Nutzung des Gebäudes würden intensiviert und weiter vorangetrieben, heißt es. „Die Grundschule Frankenheim bietet schon jetzt beste Bedingungen für eine optimale Schulbildung“, schreibt die Vereinsvertreterin und lädt daher alle Interessierten herzlich ein, sich am Tag der offenen Tür am 21. März 2025 ein eigenes Bild davon zu machen - „Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst!“