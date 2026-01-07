Grundschule Frankenheim: Begeisterung für Basketball

In ein kleines Basketballzentrum hatte sich jüngst die Turnhalle der Grundschule Frankenheim verwandelt. Aus der landesweit bekannten „Basketball-Grundschulwoche“ des Deutschen Basketball Bundes machte Sportlehrer Josef Wilhelm kurzerhand zwei vollgepackte und energiegeladene „Grundschulwochen“, in denen sich alles um Dribbeln, Passen, Werfen, Zusammenhalt und Begeisterung drehte. „Wenn ich den Ball einmal in der Hand habe, will ich ehrlich gesagt gar nicht mehr aufhören“, sagt Wilhelm lachend. „Und als ich gesehen habe, wie die Kinder mitziehen, war mir klar: Eine Woche reicht uns niemals. Und den vielfältigen Bewegungsangeboten und Ideen, die durch das Aktionspaket des Basketballbundes uns gegeben wurde war mir klar, das Potenzial möchte ich ausschöpfen“