  6. Begeisterung für Basketball

Die Grundschule Frankenheim begeistert mit intensiven Basketball-Wochen – und der Abschluss beim Heimspiel der Basketball Löwen Erfurt sorgt für große Emotionen.

Grundschule Frankenheim: Begeisterung für Basketball
Ein tolles Gefühl, wenn ein Wurf oder eine Aktion glückte. Foto: Grundschule

In ein kleines Basketballzentrum hatte sich jüngst die Turnhalle der Grundschule Frankenheim verwandelt. Aus der landesweit bekannten „Basketball-Grundschulwoche“ des Deutschen Basketball Bundes machte Sportlehrer Josef Wilhelm kurzerhand zwei vollgepackte und energiegeladene „Grundschulwochen“, in denen sich alles um Dribbeln, Passen, Werfen, Zusammenhalt und Begeisterung drehte. „Wenn ich den Ball einmal in der Hand habe, will ich ehrlich gesagt gar nicht mehr aufhören“, sagt Wilhelm lachend. „Und als ich gesehen habe, wie die Kinder mitziehen, war mir klar: Eine Woche reicht uns niemals. Und den vielfältigen Bewegungsangeboten und Ideen, die durch das Aktionspaket des Basketballbundes uns gegeben wurde war mir klar, das Potenzial möchte ich ausschöpfen“

Die Basketballwochen folgten dem Konzept des Deutschen Basketball Bundes, das Kindern den Zugang zu Basketball erleichtern und ihnen spielerische Erfolgserlebnisse ermöglichen soll. Grundlage ist ein Parcours aus mehreren Stationen, die Koordination, Grundtechniken, Teamspiele und ein Gesundheitsmodul beinhalten. In Frankenheim wurde jede dieser Stationen mit viel Freude, Kreativität und Bewegung umgesetzt. Ob Slalomläufe, Dribbling-Challenges, Reaktionsaufgaben, Passspiele oder erste Wurftechniken – die Schüler tauchten mit großer Begeisterung ein. Immer wieder wanderten stolze Blicke durch die Halle, wenn ein Kind plötzlich einen Korb schaffte, den es selbst nicht für möglich gehalten hatte.

Sie sind jetzt eindeutig Löwen-Fans. Foto: Grundschule

Im Mittelpunkt der dritten Woche stand der Spielpass in Bronze, den die 3. und 4. Klassen erfolgreich ablegten. Der Spielpass bescheinigt den Kindern grundlegende Fertigkeiten im Dribbeln, Passen und Werfen, aber auch die Fähigkeit, einfache Spielsituationen fair und verantwortungsbewusst zu gestalten. Die Schüler absolvierten dafür einen anspruchsvollen Parcours, zeigten ihr Können in kleinen Spielsituationen und bewiesen, wie viel sie in kurzer Zeit gelernt hatten. „Der Spielpass ist nicht nur irgendeine Urkunde“, betont Wilhelm. „Er ist ein sichtbares Zeichen für Mut, Ehrgeiz und das Gefühl: Ich kann das. Ich habe etwas geschafft.“

Den emotionalen Höhepunkt der Basketballwochen bildete der gemeinsame Besuch des Heimspiels der Basketball Löwen Erfurt in der Riethsporthalle. Bereits bei der Ankunft war die Aufregung groß – doch spätestens als elf Kinder der Grundschule Frankenheim als Einlaufkinder gemeinsam mit den Profis aufs Spielfeld laufen durften, war die Stimmung auf dem Höhepunkt. „Es war schön, so große Augen zu sehen“, berichtet Wilhelm.

Mit insgesamt 48 Frankenheimer Fans im Block war die Grundschule kraftvoll vertreten. Die Kinder klatschten, jubelten, feuerten an und wurden förmlich von der Atmosphäre der gut gefüllten Halle mitgerissen. Auch wenn die Löwen das Spiel gegen Leitershofen letztlich knapp verloren, tat dies der Euphorie keinen Abbruch.

Die Stimmung und persönliche Begegnungen mit den Spielern rundeten den Abend ab und machten ihn für die Schüler unvergesslich. „Sie fragten mich schon nach Wiederholung“, sagt Wilhelm. „Und ehrlich gesagt: Es riecht ganz eindeutig nach einer Wiederholung.“

Die Basketballwochen an der Grundschule Frankenheim zeigten eindrucksvoll, wie viel Begeisterung in Bewegung steckt, wenn Sport mit Herzblut vermittelt wird – und wie sehr Kinder davon profitieren.