Die Ferien sind zu Ende und jeder Schwärzdorfer weiß: Sein Grundstück muss man bis 7.15 Uhr verlassen haben, ansonsten kommt man eine halbe Stunde nicht mehr aus dem Dorf. Dann rollen nämlich die Elterntaxifahrer zur Grundschule. Hier werden 163 Schüler aus Föritztal beschult. Drei Schulbusse versuchen auf der engen Dorfstraße sich den Weg zwischen parkenden Autos zu bahnen. Es gibt keine ausgebaute Bushaltestelle an der Schule und auch keine Parkplätze. Am Donnerstag zum Schulbeginn halfen Polizeibeamte den Schulweg zu sichern. Die Kontaktbereichsbeamtin Eileen Patschka hatte ihre Kollegen Christopher Hertel und Nils Fromberger schon vorher über die Lage informiert. „Hier müsste man eine Einbahnregelung einführen in die Richtung, wie der Bus fährt also von Föritz her. Aber da führt kein Weg hinein“, sagte sie. Sie hat Verständnis dafür, dass an diesem ersten Tag die meisten Eltern der 47 Schulanfänger ihre Kinder begleiten. Doch was ist mit den anderen? Da führen Eltern und Großeltern sogar Viertklässler wie Kleinkinder an der Hand zum Schultor.