„Hey, es ist Samstag – warum sind wir eigentlich hier?“ Drittklässler Liam verstand die Welt nicht mehr. „Der Förderverein hat Geburtstag“, erklärte Enie und fügte hinzu: „Er unterstützt unsere Grundschule ideell und finanziell.“ Elise ergänzte: „Der Förderverein sorgt dafür, dass wir hier Sachen wie Ausflüge oder Projekte machen können“. „Ah, die sind dran schuld, dass wir heute hier sind“, sagte darauf Liam. Das meinte er freilich spaßig. Denn das Schulfest anlässlich des 20. Geburtstages des Schulfördervereins hätte auch er niemals versäumen wollen.