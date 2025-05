Sind das Wasserflöhe? Oder Wasserläufer? „Hier ist eine Wasserschnecke drin“, sagte Drittklässlerin Sophia und hob das Glas hoch. Auch Clara hatte das Tierchen entdeckt. Gemeinsam mit seiner Verwandtschaft wohnt es eigentlich in der Kiesgrube in Fambach. Während der Projektwoche war es kurzfristig umgezogen. Die Mädchen und Jungen der Grundschule hatten in den vergangenen Schultagen die Tiere, die im Wasser zu Hause sind, genauer unter die Lupe genommen. Zudem schauten sich auf Wiesen und im Wald um. „Natur – Tiere, Pflanzen, Umwelt“: So lautete das Motto.