„Wer von euch weiß, was das ist? frage Matthias Reder und hält ein kleines Gerät hoch. Eine Mühle? … ein Windrad? … ruft es unsicher aus der Klasse 4 der Grundschule Erlau. Matthias Reder schmunzelt und verrät des Rätsels Lösung: „Es ist ein Elektromotor, so wie er auch in den Elektroautos verbaut wird. Und der funktioniert mit Magnetismus.“ Genau das ist das Thema, mit dem der Leiter vom Jugend-Technik-Zentrum Suhl am Mittwochvormittag in diese vierte Klasse gekommen ist. Es ist ein ganz spannendes Thema. Denn ohne dieses Thema wären wir nicht auf dieser Erde, macht er neugierig.