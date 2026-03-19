„Wer von euch weiß, was das ist? frage Matthias Reder und hält ein kleines Gerät hoch. Eine Mühle? … ein Windrad? … ruft es unsicher aus der Klasse 4 der Grundschule Erlau. Matthias Reder schmunzelt und verrät des Rätsels Lösung: „Es ist ein Elektromotor, so wie er auch in den Elektroautos verbaut wird. Und der funktioniert mit Magnetismus.“ Genau das ist das Thema, mit dem der Leiter vom Jugend-Technik-Zentrum Suhl am Mittwochvormittag in diese vierte Klasse gekommen ist. Es ist ein ganz spannendes Thema. Denn ohne dieses Thema wären wir nicht auf dieser Erde, macht er neugierig.
Grundschule Erlau Phänomenaler Unterricht
Karin Schlütter 19.03.2026 - 13:42 Uhr