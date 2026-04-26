„Was für Vögel helfen Aschenputtel bei der Arbeit?“ – „Tauben“, platzen die Geschwister Maria und Marlene beim Märchenquiz im Raum der Klasse drei in der Grundschule Benshausen wie aus einem Mund mit der Antwort heraus. Für ihr Wissen bekommen sie Punkte und rätseln gegeneinander. Passend zum Motto des diesjährigen Tag der offenen Tür mit dem Titel „die Magie des Lernens“, dreht sich in diesem Raum alles ums Thema Märchen. Ein paar Zimmer weiter basteln die Kinder sich Zauberstäbe, mit denen sie ihren eigene Magie verbreiten können.