Trotz typischem „Fritz-Walter-Wetter“ mit Regen und Wind stand in Fladungen der Spaß am Fußball im Mittelpunkt: Bereits zum 18. Mal fand das länderübergreifende Grundschulfußballturnier der Landkreise Schmalkalden-Meiningen und Rhön-Grabfeld statt. Insgesamt 16 Mannschaften aus Thüringen und Bayern sorgten auf dem Sportgelände des FC Bayern Fladungen für spannende Spiele, viele Tore und beste Stimmung.