Frieden und Wohlwollen im Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt es, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.“ Mit diesem Zitat von Calvin Coolidge lässt sich das Engagement der Grundschule Frankenheim in der Adventszeit beschreiben. Während viele in der Vorweihnachtszeit zwischen Kerzenschein, Plätzchenduft und der hektischen Suche nach Geschenken hin - und hergerissen sind, rückte in Frankenheim auch das Schicksal derer in den Fokus, die Unterstützung am dringendsten benötigen.