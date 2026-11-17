Jeder Baum, und sei er heute noch so groß und alt, hat sein Leben einmal als winzig kleiner Setzling begonnen. Das wissen auch die Viertklässler der Staatlichen Grundschule in Vachdorf – und zwar aus allererster Hand: Vor drei Jahren, im November 2023, bekamen die damaligen Schulanfänger nämlich bei einem Projekttag, organisiert vom NABU-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen und der Bürgerinitiative (BI) „Mit Vernunft in die Zukunft“ kleine Bäumchen in ihre Obhut, mit dem Ziel, sie in der anstehenden Grundschulzeit zu hegen und zu pflegen.
Grundschüler pflanzten Das eigene Bäumchen in die Erde gebracht
Tino Hencl 17.11.2026 - 10:30 Uhr