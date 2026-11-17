Jeder Baum, und sei er heute noch so groß und alt, hat sein Leben einmal als winzig kleiner Setzling begonnen. Das wissen auch die Viertklässler der Staatlichen Grundschule in Vachdorf – und zwar aus allererster Hand: Vor drei Jahren, im November 2023, bekamen die damaligen Schulanfänger nämlich bei einem Projekttag, organisiert vom NABU-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen und der Bürgerinitiative (BI) „Mit Vernunft in die Zukunft“ kleine Bäumchen in ihre Obhut, mit dem Ziel, sie in der anstehenden Grundschulzeit zu hegen und zu pflegen.