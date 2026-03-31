Louis kennt sich aus: Ein Feuerwehrmann braucht die entsprechende Feuerschutzkleidung. Dazu einen Helm und im Notfall ein Atemschutzgerät. Adam nennt die Taschenlampe und Hannah ergänzt: feuerfeste Stiefel. Die Grundschüler waren fit. Kein Wunder – etliche von ihnen sind bereits Mitglied in der Jugendfeuerwehr Floh-Seligenthal. Zum Brandschutztag an der Grundschule in Floh konnten sie ihr Wissen anwenden.