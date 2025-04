Der dritte Bauabschnitt am Stadttheater – und damit ein multifunktional nutzbarer Saal – sind endgültig passé. In seinem Grundsatzbeschluss entschied der Hildburghäuser Stadtrat am Donnerstagabend, die vorliegende Planung nicht weiter verfolgen zu wollen und sich stattdessen, um eine vernünftige Sanierung der Westfassade und des Theaterumfelds kümmern zu wollen. Die Entscheidung fiel mit deutlicher Mehrheit aus.