Grundnahrungsmittel: Warum Trinkwasser in Thüringen teurer wird

Erfurt (dpa/th) - Trinkwasser ist in Thüringen spürbar teurer geworden. Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Statistik sind die Preise innerhalb eines Jahres um 12,1 Prozent gestiegen.
Thüringer Haushalte zahlen für Trinkwasser deutlich mehr als noch im Jahr zuvor. Was hinter dem Preisanstieg steckt und wie stark die Kosten gestiegen sind.
Erfurt (dpa/th) - Trinkwasser ist in Thüringen spürbar teurer geworden. Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Statistik sind die Preise innerhalb eines Jahres um 12,1 Prozent gestiegen.
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Für Verbraucher zeigt sich das auch bei den konkreten Entgelten: 2025 lag die jährliche Grundgebühr für Trinkwasser in Thüringen im Durchschnitt bei 171,65 Euro. Pro Kubikmeter wurden im Schnitt 2,42 Euro fällig. Zehn Jahre zuvor waren es noch 128,66 Euro Grundgebühr und 2,02 Euro je Kubikmeter. Das entspricht einem Anstieg von 33,4 Prozent bei der Grundgebühr und fast 20 Prozent beim Verbrauchspreis.
Als Grund für steigende Preise verweisen Versorger auf deutlich höhere Kosten. Die Stadtwerke Erfurt hatten bereits im Januar 2025 mitgeteilt, eine Preiserhöhung lasse sich nicht mehr vermeiden. Als Ursachen nannten sie unter anderem höhere Ausgaben für den Bezug von Fernwasser, Personal, Material, Fremdleistungen und Zinsen.
Allein der Fernwasserbezug sei dort ab 2025 um rund 20 Prozent teurer geworden. Weil rund 70 Prozent des Wassers für Erfurt aus der Fernwasserversorgung stammten, wirke sich das erheblich aus.