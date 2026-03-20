Grundnahrungsmittel: Warum Trinkwasser in Thüringen teurer wird

Für Verbraucher zeigt sich das auch bei den konkreten Entgelten: 2025 lag die jährliche Grundgebühr für Trinkwasser in Thüringen im Durchschnitt bei 171,65 Euro. Pro Kubikmeter wurden im Schnitt 2,42 Euro fällig. Zehn Jahre zuvor waren es noch 128,66 Euro Grundgebühr und 2,02 Euro je Kubikmeter. Das entspricht einem Anstieg von 33,4 Prozent bei der Grundgebühr und fast 20 Prozent beim Verbrauchspreis.