Erfurt (dpa/th) - Wegen der umstrittenen Senkung der Grunderwerbsteuer hat Thüringen im vergangenen Jahr Steuereinnahmen im Volumen von rund 42 Millionen Euro verloren. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten Sascha Bilay hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 2025 seien insgesamt rund 145,2 Millionen Euro als Steuern aus Immobiliengeschäften in den Landeshaushalt geflossen, heißt es darin. "Ohne die erfolgte Steuersatzsenkung zum 1. Januar 2025 hätte das Land rechnerisch Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer in Höhe von rund 187,4 Millionen Euro erzielt", schreibt Ministerin Katja Wolf (BSW) in der Antwort.