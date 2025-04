In allen Fächern erkundeten die Kinder die Kontinente, Länder die Natur und Tierwelt der Erde. Sie lernten spielerisch die Vielfalt und Schönheit verschiedener Kulturen kennen, beschäftigten sich mit „Andere Länder, andere Sitten“ und erweiterten so ihr Wissen. Außerdem erforschten die Kinder in altersgerechten Experimenten das Wasser – von der Wasserqualität bis zum Wasserkreislauf – und untersuchten Vulkane, um die Entstehung und die Kraft dieser Naturgewalten zu verstehen.