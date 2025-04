Grund- und Regelschule Kaltennordheim Rallye durchs Schulhaus

Munter und interessant ging es auch bei der Regelschule zu: Hier wurden etwa Storchmasken gebastelt – passend zum Angebot, an Stationen den Lebensweg von Meister Adebar zu verfolgen. Schüler stellten in Vorträgen oder an Stationen in den Räumen weiter vor, was sie in den einzelnen Fächern lernen: ob Fremdsprachen (Englisch), Geografie oder Geschichte und Medienkunde (mit Medienquiz). Was die Klasse 6a bei Projekttagen auf der Wartburg erlebt oder die Klasse 8a unter Tage im Kalischacht alles erfahren hatte, das wurde schriftlich und mündlich präsentiert – es war aber auch live zu verfolgen: Passend zum Chemie- und Physikunterricht etwa wurde den Zuschauern das Salzsieden vorgeführt.