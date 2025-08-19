London, New York, Paris, Tokio, Grumbach – so einfach ist das. Für Familie Kürschner jedenfalls. Ihre blauen T-Shirts mit weißem Aufdruck waren die Hingucker. Am Samstag stand das kleine Dorf im Mittelpunkt. Und man feierte auch in der Mitte. Am Waldrand. „In der Trift“, informierte Ortsteilbürgermeister Marcel Kürschner. Zu finden war er auf dem Bierwagen. Denn alle Organisatoren packten mit an. Ganz besonders Mandy Bierstädt und Kathleen Schwarz. Alle Ortschaftsräte, dazu die Mannen vom Tischtennisverein und die Freunde vom VKSK – das steht für Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleingärtner – halfen kräftig mit. Gemeinsam hatte man das Zelt aufgebaut und den Platz neben dem Spielplatz hergerichtet. Frauen aus dem Dorf hatten Kuchen gebacken. Sogar Zwiebelkuchen. Man ließ es sich schmecken.