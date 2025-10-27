Dunkelheit. Es knallte. Dann Schreie. Hilferufe. „Ich kann mich nicht mehr bewegen.“ Der Fahrer eines Lkws saß kreidebleich hinterm Steuer und schrie sich die Seele aus dem Leib. Hatte er den Mann im vor ihm auf der Seite liegenden Pkw etwa tot gefahren? Immerhin hatte er dem Auto die Vorfahrt genommen. Das Fahrzeug hatte sich überschlagen. Ein nachfolgender Pkw reagierte zu spät, versuchte noch auszuweichen und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Fahrer war ebenfalls eingeklemmt. Dieses Szenario fand die zuerst an der Unfallstelle eintreffende Freiwillige Feuerwehr aus Grumbach am Turnplatz vor. Zum Glück war der Vorfall simuliert.