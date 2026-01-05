Ganz entspannt steigt Marcel Kürschner ins Auto. Es geht ein stückweit hinauf in Richtung Aktiv&Vital Hotel. Das liegt auf Grumbacher Gemarkung und kann jetzt von Grumbacher Seite angefahren werden, ohne dass die Insassen der Fahrzeuge durchgeschüttelt werden und das Auto Schaden nimmt. Der Grund: Der Weg hinauf zum Hotel wurde im vorigen Jahr instand gesetzt. „Von den Mitarbeitern des Springstiller Bauhofes“, berichtet der Grumbacher Ortsteilbürgermeister und stimmt eine Lobeshymne an. „Die haben eine ganz tolle Arbeit gemacht.“