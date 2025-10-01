Hugo Kürschner wechselt für das Foto noch schnell die Seite, damit er auf dem Bild rechts neben seiner Frau steht. Genauso wie vor 75 Jahren, damals 22-jährig, als er seine zwei Jahre jüngere Gisela zum Altar führte. Das Hochzeitsfoto haben die beiden für den feierlichen Anlass hervorgekramt. Gisela Kürschner trägt ein weißes, für die damalige Zeit sehr schickes und modernes Kleid. „Das kam von meiner Cousine aus Amerika“, erzählt die 95-jährige. Ihr Mann Hugo ist auf dem Bild in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege zu sehen. „Den Anzug hab ich mir beim Schneidermeister Alwin Bauroth in Breitenbach machen lassen“, weiß er noch genau. Die beiden Blumenmädchen Anni und Siglinde umrahmen das Hochzeitspaar. Mit der gesamten Familie ging es damals zu Fuß zum Kirchsaal. „Die Glocke hat geläutet“, erinnern sich beide. Gefeiert habe man im Elternhaus von Gisela Kürschner, geborene Möller.