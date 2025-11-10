Rund um die Produktion von Grünstrom war der Landkreis Schmalkalden-Meiningen bislang keine große Leuchte. Inzwischen sieht es jedoch deutlich besser aus, es gibt mehr als nur ein paar Lichtblicke. Bei den ertragskräftigen Windrädern hat es zwar keinen Zubau gegeben, es dreht sich weiter nur eine einzige Windmühle mit einer installierten Leistung von 600 Kilowatt. Doch Andreas Braun von der Thüringer Energieagentur Thega sieht eine deutliche Steigerung rund um die Solarfarmen.