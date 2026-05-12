Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist die Zahl der Grünschnittplätze deutlich verringert worden. Von den einst 76 Standorten sind etwa 35 übrig geblieben. „Bleibt es bei dieser Zahl?“, wollte das Kreistagsmitglied Gerald Ullrich (FDP) während der jüngsten Kreistagssitzung wissen. Landrätin Peggy Greiser (parteilos) machte deutlich, dass sie die aktuelle Lösung lediglich als Zwischenschritt betrachtet. Sie verwies auf andere Landkreise, die mit „nur acht bis zehn Wertstoffhöfen“ auskämen. „Andere machen es uns vor, wie es geht“, sagte sie.