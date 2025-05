„Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen …“ Diese Textzeile aus dem Musical „My Fair Lady“ ist nicht auf die iberische Halbinsel beschränkt, denn auch anderswo erfreuen sich Menschen nicht nur am satten Grün, sondern auch an der Farbenpracht, die Pflanzen entwickeln können. Mitunter allerdings sorgt dieses Wachstum für reichlich Diskussionsstoff – eben dann, wenn die Frage steht: Mähen oder nicht? Der Kreisverband Hildburghausen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ist der Meinung, in der Stadt Hildburghausen wird zu viel gemäht und der Umgang mit den Grünflächen ist nicht stimmig. Deshalb hat der Kreisverband eine an die Stadtverwaltung gerichtete Petition für naturnahes Grünflächenmanagement auf der Plattform www.change.org gestartet, die innerhalb einer Woche 237 Personen unterzeichnet haben. Der Nabu stellt darin konkrete Forderungen, etwa die Mähfrequenz deutlich zu reduzieren und mehr natürlichen Bewuchs zuzulassen beziehungsweise gezielt Blühwiesen anzulegen.