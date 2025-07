Was soll das nur werden? Wenn der Russe kommt? 2029. Oder doch schon früher? Mit Panzern, die Putin in der Ukraine nicht mehr braucht. Naja, die werden nicht gleich nach Berlin rollen. Eher nach Tallin oder Riga. Aber der Russe von heute könnte ohnehin eher mit Raketen und Drohnen kommen. Die sind in ein paar Minuten in Berlin oder Hamburg, erinnern uns ja manchmal die Heißmacher im russischen Fernsehen.