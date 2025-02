Ich will mal unter die Spekulanten gehen. Aber ich spekuliere nicht über das, was Sie jetzt vermuten. Also nicht darüber, wer die Bundestagswahl gewinnen wird. Allein schon deshalb nicht, weil es am Ende möglicherweise gar keinen Gewinner gaben wird, sondern – ganz entgegen den Erfahrungen von vergangenen Wahlabenden – nur Verlierer. Es wird zwar kaum einer zugeben, dass er und das Land verloren haben. Aber es könnte darauf hinauslaufen. Paradoxerweise umso eher, je mehr Parteien in den Bundestag kommen.