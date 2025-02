Bin ich gemein! Jetzt, nachdem die Bundestagswahl vorbei ist, ergreife ich doch öffentlich Partei. Und zwar für Robert Habeck! Auch wenn es ihm nichts mehr nutzt. Ja. Sie haben richtig gelesen! Ausgerechnet für Robert Habeck, dem unglücklichen Wirtschafts- und Heizungshammer-Minister, den die Union zum Hauptgegner im Wahlkampf gemacht hat. Aber man will sich ja nicht zu sehr einmischen. Gerade in der Zeit vor so einer wichtigen Wahl. Aber vielleicht ist es auch falsch.