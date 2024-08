Na? Wären Sie am Mittwoch auch am liebsten in die Seine gesprungen? Mit den olympischen Triathleten? Oder einfach so in die Seine? Oder in irgendeinen Fluss, sofern es gesundheitlich halbwegs zu verantworten ist? Hauptsache ins Wasser. Ins Kühle und Nasse. Ich schon. Bei über 30 Grad. Ich kann der Freundin nur gratulieren, die sich spontan Urlaub genommen und mir ein Foto vom Ilsesee geschickt hat. Glückwunsch! Wie gesagt: Es muss nicht die Seine sein.