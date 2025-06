Auf der Grünfläche an der Meininger Steinweg-Kreuzung wächst und gedeiht es. Was nach einer guten Nachricht klingt, ist allerdings keine. Denn auf der Fläche sprießt lediglich das Unkraut. Das sorgt bei Anliegern wie Passanten – und von denen gibt es an dieser Stelle viele – für Kritik und Unverständnis. Warum dort bislang keine Neubepflanzung stattgefunden hat, erklärt die Stadtverwaltung mit logistischen Gründen.