Die Wörter werden dem Heimatschriftsteller August Trinius (1851-1919) zugeschrieben. Er sei erstmals 1897 aufgetaucht und von der völkischen Bewegung in Deutschland aufgegriffen worden, wie der Spiegel unter Berufung auf den Historiker und früheren Leiter des Thüringischen Hauptstaatsarchivs, Bernhard Post, schreibt. Später hätten die Nationalsozialisten den Slogan übernommen und damit für Thüringen geworben. Es gebe beispielsweise in Archiven grüne Herzen aus Papier mit der Unterschrift des NSDAP-Ministerpräsidenten Willy Marschler, die an Gäste verschenkt worden seien.