„Das am besten verkaufte Buch ist das ‚Kleine Thüringer Kloßbuch’. Das bieten wir schon seit über zehn Jahren an und haben Verkaufszahlen im sechsstelligen Bereich erreicht“, sagt Christoph Hoffmann, einer der Geschäftsführer der Verlagsgruppe „Grünes Herz“. Auch Kinderbücher laufen derzeit sehr gut. „Von rein illustrierten Kinderbüchern bis hin zur Jugendliteratur – da sehen wir einen steigenden Bedarf“, sagt Hoffmann. Er bewertet das als positive Marktentwicklung: „Das zeigt, dass immer mehr Menschen etwas gemeinsam mit ihren Kindern unternehmen möchten. Man sollte den Kindern Reiz und Lust am Lesen vermitteln. So entwickeln sie ein Fantasievermögen – und nicht alles wird einfach im Fernsehen gezeigt“, betont er.